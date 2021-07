Inserita in Politica il 05/07/2021 da Cinzia Testa Trapani, ampliamento ZTL: prime misure al via da stasera Da stasera prendono il via le prime misure varate dall´Amministrazione Comunale per quanto concerne l´ampliamento della ZTL del centro storico. Dalle 19:00 alle 02:30 verrà chiuso al traffico il tratto di Viale Regina Margherita antistante la villa comunale. Rimarrà aperta la circolazione veicolare nelle altre arterie stradali oggetto di pari provvedimento.