"Sciabordio vitale sotto il cielo plumbeo": Antonio Schiera presenta a Palermo la nuova raccolta di poesie Un viaggio interiore tra immagini, emozioni, memorie, sentimenti

​Il percorso letterario ed emotivo del poeta e scrittore palermitano Antonino Schiera annovera un nuovo tassello, la raccolta di versi dal titolo "Sciabordio vitale sotto il cielo plumbeo". ​L´opera, edita da Il Convivio, sarà presentata ufficialmente il 2 luglio a Palermo, presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, a partire dalle 17:30. ​Insieme all´autore, in qualità di relatrice, la professoressa Francesca Luzzio. ​

​"Questa pubblicazione - afferma l´autore - è la naturale prosecuzione di un percorso letterario che ho intrapreso nel 2013, anno in cui ho esordito con la mia prima raccolta di poesie, aforismi e dediche d´amore". Ovvero, la silloge dal titolo "Percorsi dell´anima", pubblicata da Europa Edizioni. ​Secondo Antonino Schiera, "Sciabordio vitale sotto il cielo plumbeo", rappresenta un´ulteriore tessera del mosaico letterario in fase di formazione, nel quale entra a buon diritto anche la seconda raccolta di versi, "Frammenti di colore", a cura di La Gru Edizioni. Opere diverse unite dal filo rosso dell´amore verso la scrittura, una propensione artistica che, come spiega lo stesso autore, "ad oggi è sfociata prevalentemente nella poesia, ma che trova sfogo anche nella prosa".

​Non a caso, "La valigia gialla", primo racconto autobiografico di Antonino Schiera pubblicato da Libero Marzetto Editore, esce in contemporanea in libreria.

​"La sacca esistenziale che mi piace rappresentare con riferimento a tutte le azioni del quotidiano - spiega lo scrittore e poeta - si arricchisce di un nuovo lavoro, frutto delle mie esperienze e dell´ispirazione che porta alla luce, riordinandolo, il turbinio di sensazioni, pensieri e intuizioni che si agitano nel nostro inconscio".

​"E che infine - conclude - riescono a trovare uno sbocco su una pagina che, sino a qualche minuto prima, era totalmente bianca".