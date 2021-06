Inserita in Cronaca il 08/06/2021 da Cinzia Testa Anas Collesano, aperte le iscrizioni al Corso per addetto all’uso della motosega e del decespugliatore Sono aperte le iscrizioni al corso per addetto all’uso della motosega e del decespugliatore.

Il corso, riconosciuto ai sensi degli Arti. 36, 37, 71 comma 7, Art. 73 comma 4 del D. Lgs. 81/08, si prefigge l’obiettivo di fornire una formazione teorico-pratica sull’utilizzo della motosega e del decespugliatore, di conoscere e usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di protezione individuale) e di valutare i rischi correlati al loro utilizzo in diverse situazioni pratiche quali ad esempio la manutenzione del verde ed il taglio ed abbattimento di alberi.

Luogo: Campofelice di Roccella

Data: 16-17-18 luglio

A chi è rivolto: a lavoratori che utilizzano motosega e/o decespugliatore, ai braccianti, agli addetti Intervento Boschivo e ai disoccupati



Per ulteriori info rivolgersi ai seguenti recapiti:

Mail: anascollesano@gmail.com

Cel: 3208233570