PALLAMANO: FINAL FOUR COPPA SICILIA DI SERIE A2

Nuovo importante impegno per Il Giovinetto Petrosino. La formazione guidata da Onofrio Fiorino, oltre a partecipare alla Final Four della “Coppa Sicilia di serie A2”, avrà il compito di curare l’organizzazione dell’evento di scena domenica 30 maggio al Palazzetto dello sport di Petrosino.

Alla manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaspare Giacalone, prenderanno parte il Mascalucia, la Pallamano Haenna e il Cus Palermo.

Il calendario della Final Four vedrà scendere in campo alle ore 10.30 i padroni di casa contro il Mascalucia, compagine accreditata per il successo finale, e alle 12.00 la Pallamano Haenna contro il Cus Palermo; nel pomeriggio, alle 16.30, la finale per il terzo e quarto posto e, a seguire, la finalissima. La giornata si concluderà con le premiazioni.

“Dopo l’ottimo lavoro svolto da Il Giovinetto Petrosino nell’organizzazione della Final Four Carlo Modello under 17 maschile, la società petrosilena avrà il compito di curare anche questo importante evento - ha dichiarato il presidente regionale della FIGH Sandro Pagaria - Sono contento che a distanza di una settimana ci si ritrovi nuovamente a Petrosino per un’altra importante manifestazione regionale. Ancora una volta, il grande assente sarà il pubblico, ma gli organizzatori hanno comunque programmato delle dirette streaming per permettere a tutti di seguire le partite che, certamente, ci regaleranno tante emozioni”.

Per chi volesse seguire la Final Four, basterà collegarsi alla pagina Facebook del comitato regionale della FIGH.