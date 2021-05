Inserita in Cronaca il 24/05/2021 da Cinzia Testa “100 Luci per Denise”: domani pomeriggio a Piazza Pertini evento in occasione della Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi Il Comune di Erice, in occasione della Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi (25 maggio 2021), accogliendo la richiesta di adozione di iniziative pervenuta dalla Prefettura di Trapani, ha deciso di organizzare un flash mob dal titolo “100 Luci per Denise”. L’evento si terrà nella Piazza Pertini (Casa Santa Erice) a partire dalle ore 19.30.



«Sarà un momento simbolico che contribuirà a mantenere alta e costante l’attenzione sulla scomparsa dei minori e, in particolare, quella della piccola Denise Pipitone, avvenuta nel settembre del 2004 – commenta la sindaca, Daniela Toscano -. Con questo flash mob e con l’esposizione dello striscione Verità per Denise nel nostro palazzo municipale, intendiamo porgere il nostro sostegno alla famiglia e, in particolare, alla mamma Piera Maggio ed al papà Pietro Pulizzi. L’iniziativa di domani, organizzata dall’assessora Carmela Daidone che ringrazio, punta inoltre ad accendere i riflettori in generale sul tema dei bambini scomparsi che è purtroppo reale e di stringente attualità».



«Crediamo che sia di grande importanza organizzare momenti di riflessione e di sensibilizzazione – commenta l’assessora alle politiche sociali, Carmela Daidone -. I drammatici dati evidenziano infatti la necessità di attenzione sul fenomeno, affinché si possano individuare modalità per contrastarlo e prevenirlo. Con questo spirito ed in collaborazione con la galleria d’arte “L’urlo di Rosaria” ed il fotografo Roberto Guarano che ringrazio, abbiamo deciso di pianificare un simbolico flash mob che coinvolgerà cittadini che hanno già aderito alla proposta e che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti ed alla presenza della Polizia Municipale».