Inserita in Cultura il 04/05/2021 da Cinzia Testa Corso Metodologia CLIL Orienta Campus: fino a 9 punti nelle GPS

La didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning), ossia l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare è un metodo d’apprendimento innovativo. Introdotta nel 1994 da David Marsh e Anne Maljers, la didattica CLIL ha preso piede nella scuola italiana. Il Corso ha come obiettivo di introdurre il docente a questa innovativa maniera di apprendimento.



Il Corso CLIL in “NUOVA DIDATTICA PER LE LINGUE: LA METODOLOGIA CLIL“, erogato in modalità telematica ed attivato in collaborazione con l’Università E-Campus accreditata MIUR. Il Corso CLIL è suddiviso in 3 aree disciplinari per un totale di 1500 ore e 60 CFU. La prima area disciplinare verterà sulle basi psicopedagogiche necessarie al docente per attuare un intervento didattico significativo. La seconda area sarà incentrata sui fondamenti di linguistica e applicativi, grazie ai quali il docente acquisirà gli strumenti teorici e pratici relativi alla didattica CLIL e della Flipped Classroom. La terza area verterà invece sulla lingua straniera e il suo approfondimento (il corsista potrà scegliere tra lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca e lingua spagnola).



Caratteristiche



Tipologia: Corso di perfezionamento annuale

Codice Corso: ECP10

Durata: 1500 ore

Crediti: 60 CFU

Modalità di erogazione: full on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che svolge attività di orientamento e di supporto tutoriale.

Destinatari e titoli di accesso



Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento);

Diploma di laurea triennale e/o laurea specialistica /magistrale secondo il DM 509/99 e successivo;

Diploma delle Accademie delle Belle Arti, dei Conservatori e dell’ISEF.

Titoli equipollenti ai precedenti conseguiti all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche.

Inoltre, ammessi coloro in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo di studio di pari grado conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso.

Punteggio



Valutazioni CLIL

Punti 6,00 nelle GPS se Corso CLIL è congiunto a certificazione inglese B2

Punti 7,00 nelle GPS se Corso CLIL è congiunto a certificazione inglese C1

Punti 9,00 nelle GPS se Corso CLIL è congiunto a certificazione inglese C2

Punti 1,00 nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze solo CLIL;

Punti 1,00 nelle Graduatorie di Trasferimento/Mobilità personale a T.I. (già di ruolo);

Punti 1,00 nelle Graduatorie Perdenti posto personale a T.I. (già di ruolo);

Punti 1,00 nelle Graduatorie per Incarichi Dirigenti Scolastici;

Da punti 0,50 a punti 3,00 Concorso Dirigenti Scolastici