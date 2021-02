Inserita in Cronaca il 23/02/2021 da Cinzia Testa Parte la Lotteria degli Scontrini, come tentare la fortuna a livello statale Da prima di Natale sono state annunciate a livello statale alcune iniziative a sostegno dei cittadini in seguito alle conseguenze economiche rovinose causate dalla pandemia che ha colpito tutto il mondo da ormai quasi un anno a questa parte. L’iniziativa prende il nome di “programma ITALIA CASHLESS”; il nome si rifà appunto alla possibilità di accedere a tali servizi post acquisto solo se questi verranno fatti tramite pagamento elettronico attraverso l’uso di carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate, al fine di incentivarne l’uso e diminuire così il pagamento in contanti.

La prima iniziativa che ha avuto inizio durante il periodo prenatalizio è quella rinominata Cashback di Stato; per partecipare a tale iniziativa è necessario registrarsi tramite l’app IO se si dispone di SPID, tramite la propria banca o l’ufficio postale ed inserire tutti i dati necessari al fine della registrazione. Il cashback permette e garantisce il rimborso del 10% in base all’importo speso durante i propri acquisti con carte elettroniche (non vale per l’e-commerce). L’iniziativa permette di farsi rimborsare fino a 300€ all’anno (150€ a semestre) avendo raggiunto almeno i 50 pagamenti (il rimborso massimo possibile è di 15€ per transazione). Inoltre, ogni 6 mesi, ai primi 100.000 cittadini che saranno in grado di fare più transazioni possibili sarà rimborsata una quota di 1500€.

La Lotteria degli Scontrini è invece un’iniziativa sempre figlia del programma Cashless che ha preso il via il 1° febbraio 2021. Anche in questo caso per partecipare all’iniziativa sarà necessario registrarsi sul portale (ne esiste uno apposito) ed essere in possesso dello SPID. Una volta registrati il portale genererà un codice lotteria personale che sarà necessario mostrare tutte le volte che si effettua un pagamento anche in questo caso in maniera elettronica (non valido per gli acquisti online). Una volta mostrato il codice verranno creati dei biglietti virtuali per ogni euro speso (se si spendono 5€ verranno creati 5 biglietti) con il quale sarà possibile partecipare alla lotteria, per un massimo di 1.000 biglietti virtuali (se con un acquisto si spenderà una cifra superiore ai 1.000€ il numero di biglietti erogati non potrà comunque superare i 1.000). Le estrazioni saranno sia settimanali che mensili; ogni settimana (a partire da Giugno 2021) ci saranno in palio 15 premi da assegnare con una cifra di 25.000€ per gli acquirenti e ogni mese (a partire da Marzo 2021) i premi da assegnare saranno invece 10 con un importo da 100.000€. In ultimo ci sarà una grande estrazione annuale che prevederà un solo vincitore per una cifra di 5.000.000€ (cifra identica al premio finale della Lotteria Italia).

L’iniziativa è sicuramente interessante e allettante per tutti coloro che solitamente fanno acquisti con carte evitando l’uso dei contanti, ma anche un modo per permettere in maniera curiosa a persone che solitamente utilizzano il contante di cambiare le proprie abitudini passando ad una modalità di acquisto più immediata ed in alcuni casi meno ingombrante.

