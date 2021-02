Inserita in Sport il 06/02/2021 da Direttore 2B Control Trapani VS UCC Assigeco Piacenza: il pregara Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al Pala Conad in vista della partita di domani contro la Ucc Assigeco Piacenza (Pala Conad, ore 12.00), gara valida per la diciassettesima giornata (quarta di ritorno) del campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone verde.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.



Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Tommy Pianegonda, Salvatore Basciano, Luciano Tartamella, Emmanuel Adeola, Hugo Erkmaa, Bogdan Milojevic, Curtis Nwohuocha, Andrea Renzi, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett.



Arbitri: MASI ANDREA di FIRENZE (FI); COSTA ALESSANDRO di LIVORNO (LI); SALUSTRI VALERIO di ROMA (RM)



Questo il commento di Tommy Pianegonda in vista del match di domenica: “La vittoria contro Tortona ci ha ridato quell’autostima che sembrava avessimo un po´ perso, adesso però è necessario dare continuità alla vittoria perché dobbiamo provare a risalire la classifica. Piacenza è una squadra che ha trovato subito sintonia, stanno facendo benissimo. All’andata abbiamo vinto e domenica dovremo provare a ripeterci”.