Inserita in Politica il 23/01/2021 da Direttore Raggiunto il primo obiettivo, verso Sassuolo a difesa del lusinghiero piazzamento Raggiunto il primo traguardo prefissato di stagione, il successo mediano su Exacer Montale ha avuto l´effetto benevolo, con uno schiocco di dita, di aumentare a quattro le partite vinte (Pinerolo, Sassuolo, Club Italia e Montale) consecutivamente dalle giovani azzurre e di elevare dalla quinta alla terza piazza occupata anche da Pinerolo una Sigel forte delle trenta lunghezze raggruppate a due gare dal termine di stagione regolare e con una partita in meno della prossima avversaria Green Warriors Sassuolo la quale, saluterà domenica sera stessa alla Consolata al contrario della compagine di Amadio (che deve recarsi ancora al Centro Federale Pavesi di Milano per la disputa del quarto ed ultimo match di recupero, ndc), una positiva prima fase che ha fruttato alle neroverdi emiliane ventotto punti che significano quinto posto, a un passettino dall´aritmetica Pool Promozione che dista un punto (indipendentemente dal risultato della Futura contro Pinerolo).



Bilancio quasi in parità tra gare vinte (nove) e gare perse (otto), la formazione allenata da Enrico Barbolini ha tra le armi migliori senz´altro l´attacco. Le "bocche di fuoco" prendono i nomi del capitano e banda Karola Dhimitriadhi ex Mondovì e Martignacco, l´enfant-prodige Olga Antropova nel ruolo di opposto e la schiacciatrice della Nazionale argentina Sol Solinas Candela.



Per la 18^ e ultima giornata del girone di ritorno la Sigel in questo big-match per l´alta quota torna in esterna. Ciò non accadeva dal 19 dicembre 2020, quando andò a misurarsi in Piemonte, a Pinerolo. Le lilybetane così ricambieranno la visita delle loro colleghe effettuata la passata settimana, recandosi domani nel Modenese con un volo aereo da Palermo. Le sigelline, in vista dell´aspra lotta sportiva che attende loro, bene faranno a indossare elmo e ascia da guerra (in senso figurato) con un Sassuolo, uscito sconfitto dal PalaBellina, certamente desideroso di riscatto e di terminare la regular-season con un risultato prestigioso.



Sabato pomeriggio per la truppa azzurra primo approccio e ambientamento con le dimensioni del campo di gioco del PalaConsolata attraverso un allenamento tecnico tipico da vigilia di match ufficiale. Domenica mattina è prevista la classica rifinitura.