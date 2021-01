Inserita in Tempo libero il 04/01/2021 da Cinzia Testa Sicanium, Ta cuntu jucannu: un video per ripartire al meglio Il 2021 e’ iniziato, e confidiamo che si possa ritornare ai momenti di normalità, per un nuovo anno straordinariamente ordinario. In tale ottica e’ stato lanciato sui social il video del progetto territoriale Sicanium, abbinato al gioco da tavolo della Sicilia. Un video emozionale che vuole essere il racconto della sicilianita’. Nicolo Montesano, filmmaker e regista della pmi innovativa iinformatica srl, racconta così il suo lavoro ‘Avvolgiamo una trottola insieme, una trottola di legno dal suono antico; un gioco ormai scomparso dall’immaginario dei nostri bambini, forse perchè, citando la giornalista Rita Italiano, la trottola è diventata “antropomorfa”, metafora della frenesia del nostro tempo e delle nostre vite vacillanti, e così ha smesso di essere un divertimento. Ecco che una trottola in Sicilia assume il significato di un nuovo inizio, una rinascita che preserva e conserva il passato, con i suoi gesti lenti e precisi e con i suoi giochi semplici e sinceri. “Giocando”, con spettacolari immagini dall’alto e dettagli di vita quotidiana, raccontiamo una Sicilia che non si arrende, forte dei suoi vulcani e delle sue genti, nonostante i pavimenti tortuosi vacilla…ma non cade. Sicanium è un gioco nato per ricordare e per imparare da una terra meravigliosa, un gioco che unisce le famiglie e le città attraverso la cultura ed il sano divertimento.’ Il modo migliore per riscoprire l’unicità della terra sicula e augurare a tutti un anno straordinariamente ordinario!

Link al video su YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=4xgFpksZ8No