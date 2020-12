Inserita in Tempo libero il 19/12/2020 da Direttore Alle 18,30 sulla pagina facebook voce libera di Fagnano progetto sociale Aidme NFC Oggi 19 dicembre alle ore 18:30 nella sala consiliare di Fagnano Castello si terrà un incontro relativo al progetto sociale AIDme NFC dove sarà presentato il bracciale salvavita.



Progetto organizzato per raccogliere fondi e sostenere i volontari dall´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) e il servizio ambulanze San Francesco Roggiano Gravina di Fagnano Castello.



All´evento partecipa il sindaco di Fagnano Castello Avv. Giulio Tarsitano il rappresentante dell´anas Fabrizio Iapichino, il presidente provinciale Anas Cav. Giuseppe Lufrano, l´avvocato Luigi Bosco consigliere comunale, il parroco del paese Don paolo Viggiano insieme ad altri rappresentante di associazioni al fine di sostenere l´iniziativa.



L´evento che si terrà nella sala consiliare del comune di Fagnano Castello, in virtù della normativa vigente, non sarà aperta al pubblico, pertanto tutti gli interessati che vorranno seguire l´evento lo potranno fare attraverso la pagina di Facebook "voce libera Fagnano".



All´evento parteciperanno i rappresentanti delle associazioni del territorio.