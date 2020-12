Inserita in Tempo libero il 03/12/2020 da Direttore Tavolo di concertazione del terzo settore per sostenere chi è in difficoltà a Carugate la Presidenza della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Scoiale) Lombardia ha convocato il tavolo di concertazione, per il prossimo 4 dicembre alle ore 21,45, a seguito dell´avvio del progetto, cofinanziato dalla regione, dal titolo "insieme per Carugate". scopo della riunione online è quello di coordinare le azioni volte al sostengo delle famiglie in difficoltà, soprattutto in questo periodo delicato tra pandemia e festa natalizie.



Al tavolo sono stati invitati tutti i partner del progetto nonchè le associazioni affiliate e non, che hanno sede nel Territorio di Carugate, al fine di poter creare un coordinamento operativo che consente di poter sostenere tutte le famiglie in difficoltà in questo periodo storico.



Il Presidente della rete ANAS ha dichiarato "ringrazio tutte le associazioni che contribuiranno a sostenere l´azione di solidarietà che è stata messa in campo dalla rete al fine di aiutare tutte le famiglie in difficoltà e soprattutto quelle con bambini. In un periodo storico come questo dove il paese è stato colpito dalla pandemia serve un´azione sinergica fra tutte le associazioni per sostenere giovani e azioni a superare la crisi sociale delle famiglie in difficoltà".



A tal fine ha precisato che tutti coloro che sono interessati a partecipare al tavolo di concertazione e al progetto insieme per Carugate al fine di sostenere l´azione di solidarietà alle famiglie in difficoltà potranno collegarsi tramite meet - applicazione di google - inserendo il codice anas2020 il 4 dicembre alle ore 21,45.



Maggiori informazioni potranno essere chieste al n 3887534981 oppure inviando una mail a lombardia@anasitalia.org



Il tavolo sarà coordinato dal presidente della rete anas lombardia.