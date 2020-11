Inserita in Tempo libero il 03/11/2020 da Cinzia Testa Auto usate online: un fenomeno di successo Il fenomeno delle auto usate online è ormai una certezza ben consolidata in Italia così come nel resto del mondo. Dal 2015 al 2020 la crescita del mercato delle auto usate è stata costante, facendo segnare un +20% complessivo. Numeri che sono stati possibili grazie a siti come brumbrum che offrono opportunità davvero interessanti e convenienti.

In particolare, nel primo quadrimestre del 2020 il mercato delle auto usate ha fatto registrare una crescita del 3,4% per un valore totale stimato annuo di quasi 19 miliardi di euro, di poco superiore ai 17,6 miliardi su cui si attesta il mercato delle auto nuove (su base annua). In totale, per le sole auto usate, stiamo parlando di un volume annuo di vendite di oltre 3 milioni di unità, che si basa anche sulla notevole crescita del segmento delle auto Km zero. La migrazione verso l’acquisto online è un processo che era già in atto da tempo e che sta subendo una fortissima accelerata nelle ultime settimane, in virtù del particolare momento che l’Italia e tutto il mondo sta attraversando.

Le auto più ricercate Skoda Fabia usata Ma quali sono le vetture più ricercate online? Tra queste c’è la. Si tratta di una utilitaria che bada al sodo, con interni ampi e tante soluzioni pratiche che semplificano la vita quotidiana. Anche il comfort è di buon livello e sono disponibili molti sistemi di aiuto alla guida (come la frenata automatica d’emergenza). Dopo quattro anni dal debutto la Skoda Fabia si è aggiornata nell’aspetto (più sfuggente il frontale), nella sicurezza (fra l’altro, è disponibile il controllo dell’angolo cieco dei retrovisori) e nei motori: per inquinare meno, il 1.0 turbo a benzina monta il filtro antiparticolato.

Alla variante da 95 CV del nostro test, si affianca quella con 110 CV. L’abitacolo si conferma spazioso (al pari del baule, fra i più grandi della categoria) e accogliente: l’isolamento acustico e dalle sconnessioni della strada è efficace. I montaggi sono precisi ma, pur non sgradevoli, le plastiche tutte rigide al tatto hanno un aspetto economico. Semplice e chiara, la strumentazione nel cruscotto della Skoda Fabia fornisce molte informazioni. Mancano, però, la spia degli anabbaglianti e, nel tachimetro, l’indicazione numerica dei limiti di velocità più diffusi (50, 70 e 130 km/h).

Molto amata sul mercato dell’usato è la Renault Captur. Di grande impatto gli interni, che appaiono più moderni e meglio rifiniti, con la plancia su due livelli e la consolle rivolta verso il guidatore, che, nella versione con la corta leva del cambio automatico, appare quasi sospesa sopra un pratico vano portaoggetti.

Migliorati i materiali (con plastiche morbide per la plancia) e le finiture. Convincono anche la strumentazione digitale configurabile di 10,2" e il display verticale di 9,3" del sistema multimediale delle versioni più ricche. L´abitacolo è spazioso, le poltrone sono ampie e ben sagomate e il divano offre parecchio per le gambe di chi siede dietro. Comoda anche la posizione di guida.