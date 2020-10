Inserita in Politica il 25/10/2020 da Direttore “SENZA LAVORO SI MUORE! NO AL SECONDO LOCKDOWN E A ORDINANZE PRIVE DI STRATEGIA. NO ALLA INFODEMIA" “Senza lavoro si muore. Ci stanno uccidendo con questo clima di paura. Non possiamo permetterci un altro lockdown e nemmeno provvedimenti restrittivi estemporanei privi di strategia come quelli emanati in questi giorni, che di fatto rappresentano per le attività un lockdown camuffato. Ovviamente per tutti noi la salute pubblica è prioritaria ma abbiamo già dato il nostro contributo col primo lockdown, tante aziende non ci sono più e tante famiglie sono senza lavoro ma non è servito perché chi doveva agire adeguatamente non lo ha fatto. C´è stato tutto il tempo per riorganizzare la sanità e non è colpa delle aziende se non è stato fatto. Adesso chi gestisce la rete ospedaliera trovi in fretta le soluzioni. Noi che paghiamo le tasse, anche per avere una sanità efficiente, dobbiamo pensare a lavorare per sopravvivere perché il sistema economico sta per implodere”.







Lo afferma Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo.







“Per tenere in piedi il sistema - suggerisce la Di Dio - è fondamentale mettere un freno a quella che appare una vera e propria strategia della paura, alimentata sia da chi ha compiti istituzionali di Governo sia da una informazione martellante e fuori controllo. Come sostiene anche il professor Palù, ex presidente della Società europea ed italiana di virologia, si tende mediaticamente a ingigantire ulteriormente un fenomeno, di per sé grave, falsando la percezione dei cittadini e senza per esempio fare mai comparazioni con le percentuali di letalità di altre patologie. Non a caso Palù parla di infodemia, anziché di pandemia”.



“Il crollo dei consumi e il conseguente crollo dell’economia - aggiunge la presidente di Confcommercio Palermo - rischiano di provocare ripercussioni sociali e di ordine pubblico. Non vorremmo che ci fosse una strategia del terrore per distrarre i cittadini dal giudizio su chi governa, mirata a concentrare tutta l’attenzione sul Covid e non su altri temi altrettanto gravi ma irrisolti”.