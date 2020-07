Inserita in Salute il 01/07/2020 da Rossana Battaglia

Nasce “Spazio Sicuro”: un servizio di counselling gratuito per medici e persone interessate da Covid-19

Fondazione ISTUD con il supporto non condizionato di Angelini Pharma





Ascolto e sostegno alla persona per affrontare con fiducia il cambiamento





progettospaziosicuro.it

La fase acuta di emergenza sanitaria sembra finalmente alle spalle, ma la coda lunga di 3 mesi di isolamento domestico, distanziamento sociale, lavoro da casa in condizioni spesso precarie per i cittadini insieme alla ricerca di una nuova organizzazione dei percorsi di cura, dei carichi di lavoro e della gestione del rapporto coi propri pazienti per i clinici, è parte di un nuovo quotidiano da reinventare e ridefinire.





Un servizio di counselling per l’ascolto e il sostegno di medici e cittadini svolto da professionisti esperti, messo a disposizione gratuitamente da Fondazione ISTUD con il supporto non condizionato di Angelini Pharma. Uno spazio sicuro in cui potere condividere in modo anonimo e a distanza, esperienze, preoccupazioni, stati d’animo, progetti, per una nuova messa a fuoco personale e professionale e una ripartenza nel lavoro, in famiglia e in tutti i possibili ambiti relazionali.





Già prima dell’emergenza Covid i disturbi psicologici e mentali legati ad ansia, depressione, sovraccarico da stress, emotività, erano tra i più diffusi tra la popolazione occidentale ed italiana (l’OMS calcola 350 milioni di persone depresse nel mondo e 3 milioni in Italia).

Ora la nuova fase Covid rischia di acuire l’estensione e l’intensità del fenomeno e a partire da tali evidenze i decisori e gli organismi pubblici iniziano a muoversi: il recente Piano Colao propone di accrescere l’investimento nei settori della salute mentale e delle dipendenze patologiche di almeno il 35% rispetto alla spesa attuale, unendo a ciò un rafforzamento del reclutamento del personale sanitario oggi carente nel Paese; l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea la necessità di garantire la continuità assistenziale a tutte le persone con disturbi mentali nel mondo e tenere sotto osservazione i soggetti più deboli e vulnerabili in questa fase come azione concreta per la comunità e per la coesione sociale.





Il Servizio Spazio Sicuro ( attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ), si avvarrà di counselor esperti che ascolteranno e solleciteranno medici e persone interessate nello scoprire e riattivare le proprie risorse in una situazione difficile, per trovare un nuovo equilibrio e benessere.





“Siamo orgogliosi di sostenere un progetto importante come Spazio Sicuro” afferma Agnese Cattaneo, Chief Medical Officer di Angelini Pharma. “Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione ISTUD, è un esempio concreto di come Angelini sia impegnata a promuovere iniziative per supportare i medici e tutti i cittadini in questa fase epocale che stiamo vivendo. Da sempre, la mental health è una delle aree di maggiore impegno strategico di Angelini Pharma, su cui continuiamo ad investire sia in programmi innovativi di ricerca e sviluppo che in campagne di comunicazione e educazione per combatterne la stigmatizzazione”.





“Da sempre Fondazione ISTUD considera l’impresa privata come un attore sociale fondamentale per generare ricchezza e migliorare le condizioni complessive dell’ambiente circostante in cui opera. Una iniziativa come Spazio Sicuro conferma la rilevanza di questo approccio a cui crediamo profondamente e sottolinea la presenza in Italia di realtà imprenditoriali attente alla società, in grado di produrre valore a 360°” dice Marella Caramazza, Direttore Generale di Fondazione ISTUD.













Angelini Pharma ricerca, sviluppa e commercializza a livello mondiale sia principi attivi che farmaci branded. È impegnata a individuare soluzioni di salute con un’attenzione prevalente alle aree del sistema nervoso centrale (CNS), incluso il dolore, e le malattie rare. Angelini Pharma è inoltre azienda leader nell’area della Consumer Healthcare.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.angelinipharma.com





Fondazione ISTUD è un centro studi e una scuola di management italiana che dal 1970 opera nel campo della consulenza, della formazione e della ricerca, applicate agli individui e alle organizzazioni.





L’Area Sanità e Salute di ISTUD, realizza attività di ricerca applicata, percorsi di formazione ed interventi di consulenza organizzativa e relazionale in ambito sanitario.





Nata nel 2002, oggi è un riferimento internazionale per lo sviluppo e la diffusione delle Medical Humanities, la medicina narrativa, l’umanizzazione delle cure, la personalizzazione delle terapie e l’evoluzione delle organizzazioni sanitarie.