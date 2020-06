Inserita in Tempo libero il 26/06/2020 da Rossana Battaglia La Federazione Italiana Vela della Sicilia premia i migliori atleti della Società Canottieri Marsala Nel corso della 76^ Assemblea dei circoli velici della Sicilia, che si è tenuta presso lo Sporting Village di Palermo, sono stati premiati i migliori atleti che si sono distinti nel corso delle competizioni riferite alla stagione agonistica 2019. Dopo il fermo totale di tutte le attività veliche a causa del Coronavirus, questa è stata la prima occasione ufficiale per dare il via libera alla ripresa degli sport velici, in una manifestazione conviviale alla presenza di atleti, dirigenti sportivi, rappresentanti dei circoli velici e genitori. La Società Canottieri Marsala , diretta da Tommaso Angileri , ha portato a casa grandi soddisfazioni in campo Optimist e Laser, con la premiazione degli atleti che si sono distinti per i loro meriti sportivi durante la stagione agonistica 2019. In particolare, sono stati premiati: Lorenzo Caputo , vincitore del Campionato zonale nella Classe Laser 4.7; Giulia Schio , prima femminile e seconda assoluta nel Campionato Zonale della Classe Laser Radial; Silvia Adorni ha primeggiato nella Classe Optimist ed è stata premiata insieme a Michele Adorni e Pietro Incarbona per la vittoria della regata internazionale “I Giochi delle Isole”; l’optimista Giulio Genna è stato premiato per il terzo posto assoluto guadagnato nella categoria Juniores della Coppa Sicilia Optimist e della Coppa AICO della VII Zona . Infine, la Società Canottieri Marsala si è classificata al terzo posto tra i Circoli siciliani grazie alle sue attività volte alla promozione della vela giovanile.

La Società Canottieri tornerà ad essere protagonista della nuova stagione velica 2020 con l’organizzazione della seconda prova del Campionato Zonale riservato alla Classe Laser, che si terrà a Marsala il 3,4 e 5 luglio.