Scuole: A Napoli Il Nuovo Bianchi diventa una scuola cardioprotetta

Il Nuovo Bianchi ( www.ilnuovobianchi.it ), la scuola primaria paritaria, rilanciata come istituto bilingue nel 2019 a Napoli dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi e di EPM Servizi, diventa una scuola cardioprotetta. "Il Nuovo Bianchi", un´icona della scuola a Napoli, punta anche così a garantire la sicurezza dei piccoli studenti e di tutti coloro che quotidianamente vi lavorano. Nella scuola napoletana, nella sua storica struttura, è stato installato un defibrillatore semiautomatico da Auexde per garantire l´immediatezza di intervento in caso di arresto cardiaco ed è in programma un´attività di formazione del corpo docente e del personale tutto per rendendo in grado di affrontare eventi improvvisi grazie alla tecniche di disostruzione pediatrica e adulta, oltre che alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e il corretto uso del defibrillatore.

Per Il Nuovo Bianchi, struttura con una superficie di oltre 10 mila mq, è stato scelto il defibrillatore modello Samaritan Pad 350P, per uso adulto e pediatrico. Il più compatto e leggero in commercio, il più resistente grazie all´alto indice di protezione (IP56) e il più semplice da utilizzare.

"Il Nuovo Bianchi dal suo rilancio - dichiara il Presidente del CdA della scuola Carmine Esposito - ha puntato, nel suo piccolo ad essere una sperimentazione nel mondo della scuola e oggi aggiungiamo un altro tassello per la sicurezza dei bambini e dei lavoratori. Dalla chiusura delle scuole siamo passati dopo pochi giorni alla didattica a distanza ed ora ci prepariamo per accogliere gli studenti a settembre nel modo più sicuro possibile anche grazie al defibrillatore oltre a tutte le misure di sicurezza anti contagio che applicheremo con facilità anche grazie agli spazi della scuola. "

Il Nuovo Bianchi e la didattica

Il Nuovo Bianchi porta anche avanti un progetto di trilinguismo, promuovendo soprattutto l’apprendimento della lingua madre, della lingua inglese e con la possibilità di approcciarsi anche alla lingua francese grazie alla collaborazione con l’Istituto Francese a Napoli “Grenoble”. L´obiettivo è quello di integrare l´alunno all´interno di una società multilingue e fornirgli così le giuste competenze per confrontarsi con un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso.

La scuola primaria si caratterizza anche per l´attenzione data alla musica in quanto, attraverso il Progetto “PianoFlash”, viene data ai bambini la possibilità di imparare da subito gli elementi fondamentali della musica e di approcciarsi ai vari strumenti musicali con particolare attenzione al pianoforte.



