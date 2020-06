Inserita in Politica il 02/06/2020 da Direttore Con A.N.A.S. non è troppo tardi per conseguire i 24 cfu necessari per accedere al concorso docenti A fine aprile ha visto la luce l’attesissimo bando per il concorso docenti: tra i requisiti di ammissione è richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari:



pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell´inclusione;

psicologia;

antropologia;

metodologie e tecnologie didattiche.



Chiunque non ne fosse ancora in possesso può recuperare con A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale), in collaborazione con l’università eCampus, che ha predisposto un percorso formativo che prevede l’acquisizione dei Cfu in modalità telematica. Il rilascio della certificazione prevista dal comma quinto dell’art. 3 del DM 616/17 è subordinato al superamento di tutti gli esami di profitto.



24 CFU, concorsi e graduatorie d´istituto: quando servono



Vista la loro centralità nel percorso per diventare docenti, i 24 CFU assumono particolare importanza quando si parla dei concorsi scuola 2020 e dell´aggiornamento e riapertura delle graduatorie di II e III fascia. Nel dettaglio:



concorso straordinario scuola secondaria: crediti sono necessari sia ai vincitori per l´immissione in ruolo, sia agli idonei non vincitori per poter conseguire l´abilitazione (potranno però essere acquisiti durante l´iter concorsuale, con modalità che saranno specificate dal bando;

procedura straordinaria per l’abilitazione: i 24 CFU sono richiesti a coloro che superano la prova scritta, per poter ottenere l´abilitazione all´insegnamento;

concorso ordinario scuola secondaria: i 24 CFU sono un requisito di accesso fondamentale (solo per i laureati, non per diplomati ITP);

graduatorie d’istituto di terza fascia: devono avere i crediti i laureati e i diplomati ITP che richiedono l´inserimento ex novo.



Per informazioni su costi e modalità potete rivolgervi ai seguenti recapiti:



3460373139



uni@anasitalia.org