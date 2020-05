Inserita in Cronaca il 29/05/2020 da Rossana Battaglia Castellammare del Golfo - Negozi aperti anche la domenica e nei festivi Negozi aperti anche la domenica e nei festivi: il sindaco ha firmato l’ordinanza che autorizza l’apertura nel rispetto degli obblighi di igiene e distanziamento Chiusura domenicale per supermercati ed outlet Da sabato 30 maggio riprende il mercatino settimanale

Autorizzata la riapertura dei negozi la domenica ed i festivi ad eccezione di supermercati e outlet. Il sindaco Nicolò Rizzo ha firmato l’ordinanza che prevede “l´apertura facoltativa al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali del territorio di Castellammare del Golfo, ad eccezione dei supermercati e outlet, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio”

Castellammare del Golfo è riconosciuta dalla Regione siciliana come città a vocazione turistica e questo consente la riapertura delle attività la domenica e nei festivi nell’avviata fase2 dell’epidemia da coronavirus «Abbiamo dato seguito alle richieste degli operatori locali poiché in questo periodo di crisi economica causata dall’epidemia da Covid-19, numerosi esercenti ci hanno chiesto di consentire l´apertura anche nelle giornate dominicali e festive così come è stato previsto dalla Regione siciliana per le città a vocazione turistica -spiega il sindaco Nicolò Rizzo-. Si tratta di un passo in più che consente di prevedere qualche piccola possibilità graduale di ripresa. E’ chiaro che occorre rispettare tutte le prescrizioni nazionali e regionali per contenere la diffusione del coronavirus evitando assembramenti, mantenendo il distanziamento sociale e regole di igiene previste poiché la pandemia è ancora in corso. Sono certo che esercenti e cittadini saranno scrupolosi nell’interesse di tutti». Intanto, con altra ordinanza, il sindaco Nicolò Rizzo ha previsto anche la riapertura del mercatino settimanale che riprenderà da sabato 30 maggio sempre con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio.