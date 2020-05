Inserita in Cronaca il 12/05/2020 da Direttore CUSTONACI. DUE MINORI SOPRESI CON LA DROGA DAI CARABINIERI: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Custonaci, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un minore, cl.2005, residente in Custonaci e contestualmente deferito in stato di libertà con la medesima accusa, un altro minore, cl.2004, residente in Erice, con precedenti di polizia.

Nello specifico, i due soggetti sono stati sottoposti a controllo dai militari operanti mentre viaggiavano insieme a bordo di uno scooter privo di targa. Nel corso delle perquisizioni personali e veicolari effettuate, i due giovani sono stati trovati in possesso di totali gr. 15 circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” già suddivisi in dosi, nonché della somma contante di euro 280,00. Date le circostanze, i militari dell’Arma hanno esteso i controlli alle abitazioni dei due fermati, anche in questo caso con esito positivo.

Infatti, nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione del minore tratto in arresto, sono stati rinvenutiulteriori gr. 84 della medesima sostanza, nonché materiale per pesatura e confezionamento, il tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è statosottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere tradotto il presso Centro di Prima Accoglienza Malaspina di Palermo, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.