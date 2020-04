Inserita in Politica il 05/04/2020 da Direttore LA domanda che si pongono le PIVA morire di coranavirus o di fame? LE PARTITE IVA HANNO INIZIATO LA CREAZIONE DI TAVOLI TEMATICI ONLINE SUPPORTATI DA GRUPPI DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI PER ANALIZZARE E PROPORRE LE AZIONI DI POLITICA SOCIALE NECESSARIE, NELLA ATTUALE EMERGENZA, PER LA RIPRESA DEI LIVELLI DI REDDITO E COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA ITALIA.

Oltre 350 mila PARTITE IVA si coalizzano e si mobilitano in queste ore per affrontare quella che può essere una minaccia reale alla loro sopravvivenza.

La CHIUSURA FORZATA delle attività a livello nazionale, indispensabile per l’emergenza sanitaria, si sta rivelando un vero e proprio disastro per le già precarie condizioni economiche della parte produttiva del nostro Paese.

“URGONO INTERVENTI URGENTI E CONSISTENTI”, è la richiesta di aiuto di Giuseppe PALMISANO, Presidente nazionale dell’Associazione PARTITE IVA INSIEME PER CAMBIARE.

Gli annunci giornalieri di nuove regole e prescrizioni non tengono conto delle problematiche delle PMI, dei piccoli imprenditori e lavoratori autonomi e dei professionisti, “ormai allo stremo”, non prevedono soluzioni e misure idonee alla difesa delle categorie più esposte, attualmente prive di tutela, e non sostengono il tessuto produttivo del Paese, come invece avviene in altre realtà.

L’ITALIA deve investire risorse imponenti per incentivare il proprio sistema produttivo mettendo a disposizione risorse che siano equiparate alla complessiva struttura imprenditoriale e quindi a sostegno di TUTTI.

L’Associazione sta organizzando una serie di azioni finalizzate alla DIFESA degli INTERESSI SINGOLI E COLLETTIVI delle PARTITE IVA con accordi, utili al raggiungimento degli obiettivi politico-sociali, con organizzazioni che sposano i nostri ideali e garantiscono livelli elevati di professionalità.

I gruppi di lavoro in cui verranno coinvolti professionisti qualificati e rappresentanti del territorio proporranno le misure più adeguate alla ordinata e veloce uscita dalla crisi nel rispetto delle regole costituzionali.

Sarà pubblicato un apposito BLOG “capace di ospitare 1 milione di utenti” per discutere i temi di tutte le realtà produttive e per tutte le categorie professionali dal quale far emergere le criticità del sistema partendo da quelli più importanti: (1) Sistema fiscale, (2) Semplificazione burocratica, (3) Regole del sistema bancario (4) Tutele e previdenza.