Inserita in Politica il 18/02/2020 da Direttore Pantelleria: è online il Modulo per iscriversi all’Albo Comunale delle Associazioni e dei Circoli. È online il Modulo per effettuare l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e dei Circoli, senza fini di lucro, operanti nell’ambito del territorio comunale di Pantelleria.



Possono chiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica.





Nello specifico, esse possono essere riconducibili a:



▪ Associazione di Volontariato (ODV - l. 266/91);



▪ Associazione di Promozione Culturale e Sociale (APS);



▪ Associazione Sportiva e dilettantistica;



▪ Associazione Onlus/Fondazione;



▪ Circoli.





La domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato deve essere presentata tramite il Modulo scaricabile in PDF al seguente link: http://www.comunepantelleria.it/wp-content/uploads/2020/02/MODULO-PER-ISCRIZIONE-ALLALBO-C.LE-DELLE-ASSOCIAZIONI-E-CIRCOLI.pdf





La domanda, una volta compilata anche nei suoi allegati e con la documentazione richiesta, deve essere protocollata fisicamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunepantelleria.it





Per conoscenza, si richiede l’invio del modulo anche agli Assessori di competenza: Francesca Marrucci (Politiche Culturali e dello Spettacolo e Sociali) assessoremarrucci@comunepantelleria.it;



Antonio Gutterez (Sport) assessoregutterez@comunepantelleria.it.







L’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l’Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l’accesso ai documenti amministrativi e sarà pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune comunepantelleria.it.





Per la redazione del primo elenco, c’è tempo per l’iscrizione fino al 28 febbraio 2020. Le domande arrivate a seguito di tale data, saranno incluse nei periodici aggiornamenti successivi.





Con l’occasione, si ricorda che la presentazione dei Progetti per i prossimi mesi e per la Stagione estiva relativa agli assessorati alla Cultura e allo Spettacolo e allo Sport devono essere presentati con le stesse modalità sopra indicate (Protocollo e mail agli assessori di competenza) entro il 28 febbraio 2020.



Quanto sopra vale anche per i progetti già presentati, validati e/o in corso di validazione, soggetti ad eventuali modifiche.