Inserita in Politica il 30/01/2020 da Direttore San Vito Lo Capo, al via la rassegna teatrale 2020 Il cabaret e la commedia brillante, con le eccellenze artistiche della risata "made in Sicily", ma anche il teatro più "impegnato" e le storie di sentimenti. Torna, al Teatro comunale di San Vito Lo Capo, la rassegna teatrale promossa e patrocinata dal Comune di San Vito Lo Capo con la collaborazione di alcune associazioni.



Cinque gli appuntamenti in programma con la direzione artistica della "Putìa della Risata". Si inizia sabato 1 febbraio alle ore 21.00 con lo spettacolo di Pandolfo & Manera dal titolo "I due Compari", per poi proseguire il 22 febbraio con la divertente commedia "Sposato senza figli", con l´attore Eduardo Saitta ; il 7 marzo, invece, tornerà l´amatissimo duo comico Toti & Totino con un nuovo spettacolo: "Sicilianamente Vostri". Reduci del successo della partecipazione alla trasmissione Rai "Made in Sud", il 28 marzo si esibiranno I 4 Gusti con "Facciamo Curtigghiu", mentre il 18 Aprile sarà la volta degli attori Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco con "Amori e Guardati".



A cura della storica associazione sanvitese Kalos, da decenni impegnata nella promozione e divulgazione delle arti culturali e teatrali in Sicilia, il 13, 14 e 15 Febbraio alle ore 21.00, ed il 16 Febbraio alle ore 18.00, andrà in scena lo spettacolo "Fiat Voluntas Dei".



Nel cartellone della stagione teatrale è in programma, inoltre, il 15 marzo, alle ore 18.00, la piéce "Amore mio chi sei?", con gli attori Moschella&Mulè che racconteranno in chiave ironica le problematiche dei rapporti di coppia. Infine il teatro sarà anche un´ occasione di riflessione su argomenti di drammatica attualità, come quello della violenza di genere, con lo spettacolo di Rosalia Billeci dal titolo "Di Donne...Di Dee", a cura dell´associazione Le Melarance, in programma il 21 marzo alle ore 21.00.



Il costo dei biglietti varia dai 5 ai 7 euro. Per maggiori informazioni, consultare la pagina Facebook: "Teatro Comunale di San Vito Lo Capo".



«Un bel cartellone con artisti amati dal grande pubblico, conosciuti anche a livello nazionale, ed un prezzo accessibile a tutti – dichiarano il sindaco Giuseppe Peraino e l´assessore al Turismo, Nino Ciulla-, per dare l´opportunità di far vivere il teatro ai nostri concittadini e a coloro che vorranno venire a San Vito Lo Capo "fuori stagione" cogliendo l´occasione anche per degustare un buon un piatto della tradizione gastronomica. Un evento, dunque, che crea aggregazione e intrattenimento e che punta a creare economia, dando un motivo in più per visitare il nostro territorio anche in inverno e in primavera».