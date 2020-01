Inserita in Cronaca il 14/01/2020 da Cinzia Testa Sposami continua a regalare emozioni. Grande successo per il “Wedding Cake Party” Presenze record per il primo week end di Sposami. Migliaia di coppie di futuri sposi, varcando la soglia de le Ciminiere di Catania, sono stati catapultati nel mondo “fatato” degli stand più belli d’Italia.

Pizzi, merletti, nastrini, fiori, musica, animazione e tanto altro, offrendo servizi esclusivi, con i migliori top player del settore, che hanno risposto a tutte le domande e curiosità, fornendo tutte le news sulle tendenze del Weddings 2020.

Tantissime anche le coppie che hanno compilato il coupon all’ingresso della Fiera, per partecipare ai concorsi del Matrimonio Perfetto, che mette in palio un intero matrimonio per un valore di oltre 20 mila euro e la Coppia Perfetta, che vincerà due biglietti in business class per Dubai, offerti dalla compagnia flydubai.

A dare il “welcome” al salone, una lussuosa tavola in tema ottocentesco, ricca di candelabri classici color oro, piatti e posate in argento e stuzzicanti torte alla crema e cioccolato, rigorosamente handmade, realizzate dal direttore creativo, Giuseppe Patanè, con l’utilizzo di materiali in plastica finemente elaborati e curati nei minimi particolari.

Per l’intera giornata protagoniste le sfilate sposa, sposo e cerimonia con le collezioni 2020 e tante esibizioni e show, nell’area eventi, con la conduzione di Emanuele Bettino. Sotto i riflettori le performance live, “Naturale come la bellezza” a cura di Antonio e Anna Cristaldi, di Modhair, e poi l’incanto dello spettacolo “Moonlight”, della Compagnia Curiosi Incanti, i consigli di bellezza della make up artist e image maker Paula Niculita, gli amori obiettivi del fotografo Francesco Dispinzieri, i divertenti selfie di Soluna Eventi e le eleganti sfilate di Polisano Spose e Bridal.

Profumi invitanti e magnetici nell’area del “Wedding Taste” con il cocktail catering show a cura di Vinicolo, il “Wedding Cake Show” con l’autorevole presenza dell’associazione culturale della Dolceria Pasticceria Gelateria Siciliana, Duciezio, con la presenza del presidente Salvo Farina. A conquistare la vittoria per la torta più squisita, la metre pâtisserie, Angela Palella, del Castello delle Aci, seguita da Neraci Group. Al timone dell’area più gustosa della fiera, Antonio Iacona, giornalista enogastronomico e il wedding sommelier, Salvo Di Bella.

Sotto l’occhio attento dei maestri pasticceri della Duciezio, anche le torte del “Wedding cake party”, una vera e propria “galleria d’arte” della torta nuziale, alla scoperta delle ultime tendenze dal mondo dell’alta pasticceria. Torte matrimoniali particolari, torte nuziali semplici, oppure a tre, quattro o cinque piani, rotonda o quadrata, ricoperta di glassa colorata, oppure "nuda", che saranno premiate giorno 18 gennaio alle 20:00.

Domani pomeriggio, grande attesa per l’immancabile concorso del “Wedding photo gallery” con i grandi maestri della fotografia siciliana che dovranno interpretare il fatidico giorno del “si”, in un vero e proprio portfolio di scatti che descrivono un’emozione indimenticabile, racchiusa in un attimo, che rimarrà per sempre. Fare fotografia del resto significa sperimentare e plasmare il linguaggio dei ricordi, per fissare nel tempo un evento speciale.

A giudicare i lavori, una giuria di esperti composta da Vittorio Graziano, presidente di giuria, direttore artistico di Med Photo Fest e Mediterraneum Collection, Pippo Pappalardo, critico e storico della fotografia e Franco Ferro, responsabile della galleria fotografica Plenum di Catania.

On the road il camper dell’amore di Sposami, in collaborazione con MaDiSì, matrimoniodiSicilia.com e Mi Sposo Tv, partner ufficiali della manifestazione, alla ricerca dei perfetti innamorati, della Coppia Perfetta, 10 dei quali che verranno selezionati da una giuria qualificata che, alla presenza di un notaio, decreterà i vincitori, nella serata finale del 19 gennaio.

Si può scaricare l´invito omaggio per entrare GRATIS in fiera dal lunedì al sabato sul sito http://www.sposamiexpo.it/invito-omaggio-2020/.

Sposami sarà tutti i giorni in diretta streaming grazie all’immancabile collaborazione di Video Eventi Live, grazie al portale, www.videoeventilive.it.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00.