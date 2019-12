Inserita in Politica il 12/12/2019 da Cinzia Testa Gangi, “Aperitivo con l’Arte, visita al laboratorio di restauro della TRAART Restauri” organizzato da Nuova Accademia degli Industriosi e BCsicilia Organizzata da Nuova Accademia degli Industriosi di Gangi e da BCsicilia si terrà domenica 15 dicembre 2019 con inizio alle ore 20,00 “Aperitivo con l’Arte, visita al laboratorio di restauro della TRAART Restauri”. L’appuntamento è nella Piazzetta Vitale a Gangi.

Dopo il saluto di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, la suggestiva visita sarà guidata da Salvatore Farinella, architetto e storico di Gangi, e da Giuseppe Inguaggiato, operatore esperto del settore e titolare del laboratorio, con la sua equipe.

Il recupero dei Beni Culturali attraverso il restauro delle opere d’arte o architettoniche o di qualunque manufatto del passato è uno dei momenti più qualificanti della conservazione e della valorizzazione degli stessi beni di cui noi oggi siamo i depositari: una attività, quella del restauro, che comporta una serie di tecniche e modalità di intervento non disgiunta dalla conoscenza approfondita della materia di cui si tratta, della storia del manufatto e delle vicende che hanno portato alla realizzazione di quel bene.

La visita al laboratorio TRAART Restauri di Gangi, vuole far toccare con mano agli appassionati il lungo e laborioso percorso che conduce a recuperare un manufatto culturale (sia esso un dipinto o una statua o un elemento di arredo liturgico): il tutto nella cornice suggestiva del laboratorio gustando le opere oggetto di restauro… e anche un buon aperitivo.

In allegato: dipinto restaurato.