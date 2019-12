Inserita in Politica il 12/12/2019 da Cinzia Testa Presentazione a Palermo del libro: Masino Scacciapensieri" di Massimiliano Perrotta Martedì 17 dicembre 2019 alle ore 18.30, presso il Teatro Bellini in Piazza Bellini 7 a Palermo, sarà presentato il monologo teatrale “Masino Scacciapensieri” di Massimiliano Perrotta, pubblicato da Torri del Vento Edizioni con le illustrazioni di Eva Christine Schenk e l´introduzione di Italo Moscati.

Si tratta di un libro attualissimo che propone una risposta poetica a quanto accade in questi anni nel Mar Mediterraneo. Masino Scacciapensieri è uno scimunito siciliano che di mestiere pettina la sabbia. Veramente non lo paga nessuno, ma lui la pettina lo stesso. Così, a piedi o con mezzi di fortuna, sempre con il suo scacciapensieri nella bisaccia, gira per le spiagge del “mare nostrum”: ha infatti un piano personale per liberarci dallo “schifìo” contemporaneo, un piano segretissimo che potranno conoscere anche i lettori. Masino Scacciapensieri è uno scimunito siciliano che infine così scimunito non è.

Moderati da Luigi Maria Rausa, interverranno l´autore, l´illustratrice, il critico Filippa Ilardo, gli scrittori Dario Muratore e Domenico Trischitta.

Massimiliano Perrotta ha pubblicato “Cornelia Battistini o del fighettismo” (La Cantinella, 2006), “Hammamet” (Sikeliana, 2010, Premio Giacomo Matteotti della Presidenza del Consiglio dei Ministri), “Riva occidentale” (Sikeliana, 2017). È stato tradotto in francese e in spagnolo.

Il libro inaugura la collana “Le Primule” diretta da Luigi Maria Rausa.