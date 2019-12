Inserita in Politica il 12/12/2019 da Cinzia Testa GENERAZIONE FUTURA nomina il responsabile per la provincia di Trapani La promozione di una compagine sportiva ad una categoria superiore, serve a sottolineare come il Gioco di Squadra porti grandi vantaggi alla collettività. Tale filosofia adattata alla politica, dichiara il presidente del Movimento Generazione Futura Maurizio Spanò, farebbe raggiungere traguardi magari anche inaspettati ma frutto di grande rispetto delle regole, progettualità e immensa serietà dei protagonisti. In questo contesto nasce l’esigenza di ampliare i confini del Movimento affidando a Baldo Lombardo il compito di Coordinatore Provinciale. La nomina, continua il Presidente Spanò, vuole essere una presa di posizione forte rispetto all’attuale panorama politico offerto alla nostra comunità, abbiamo l’idea di proporre gente nuova , al di fuori dei giochi di partito e soprattutto di sanissimi principi morali. Non possiamo rimanere impassibili alle esigenze della collettività , che chiede a gran voce un piano di sviluppo economico, una progettualità che interessi tutti i comparti e che dia una possibilità di rinascita all’economia sterile di questa Provincia, che passi magari anche dal ravvedimento degli amministratori locali sulle posizioni riguardanti la Grande Città, la riqualificazione di alcune opere portuali, per le città costiere, continua Spanò, darebbero sfogo alle richieste lavorative degli operatori del settore mercantile Baldassare Lombardo, uomo di grande esperienza e saggezza, saprà operare in modo che i nostri intenti possano diventare realtà, avvicinando le varie anime di questa provincia verso l’unico movimento ancora in grado di professare la Politica leale…. La Regione Sicilia, chiosa ancora il presidente, potrà tornare a respirare aria di vera libertà se, uomini liberi porteranno in giro il vessillo di questa splendida terra. A Baldo, uomo di grande sensibilità sociale e politica, l’arduo compito di riunire quelle anime progressiste ma sane e oneste che non si riconoscono più nei giochi sempre meno chiari dei partiti cosiddetti di cartello, non trascurando mai i valori fondanti della nostra grande nazione ma promuovendo la nostra idea di politica quella LEALE.

Noi abbiamo capito che in politica come nello sport si vince con il Gioco di Squadra .