Inserita in Cronaca il 23/09/2019 da Rossana Battaglia “Commemorazione Mauro Rostagno” Giovedì 26 Settembre 2019 ricorre il 31^ anniversario dell´ omicidio di Mauro Rostagno e come ogni anno l´Amministrazione Comunale, assieme alle Istituzioni, alle Autorità civili, religiose e militari, all´Istituto "Comprensivo Dante" Alighieri, all´Istituto Turistico "Sciascia-Bufalino", alle associazioni "Antiracket" di Trapani, "Ciao Mauro", "Libera", Art.21 e ai cittadini, ricorderà ed onorerà il sacrificio di Mauro, per il bene della comunità e per gli ideali di democrazia e libertà, affinchè il suo sacrificio non rimanga inosservato all´opinione pubblica.

La commemorazione avrà inizio alle ore 10.00 con l deposizione della corona d´alloro presso la "Stele di Mauro" - C.da Lenzi - luogo dell´omicio, con i saluti delle Istituzioni ed un momento di raccoglimento e meditazione. Seguirà, alle ore 11.30, cerimonia laica, presso la tomba di Rostagno - Cimitero Comunale - C.da Ragosia.