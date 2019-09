Inserita in Politica il 18/09/2019 da Direttore Docente per un giorno: Andy Luotto al Danilo Dolci A pochi giorni dal suono della campanella che ha segnato l’inizio del nuovo anno scolastico, all’IIS“Danilo Dolci” di Partinico, si comincia ad essere più operativi che mai, per offrire agli alunni la possibilità di conoscere famosi chef del mondo della ristorazione italiana e di vivere con loro momenti didattici al di fuori delle aule tradizionali. Lunedì 23 settembre, alle ore 11,30, nel plesso Melvin Jones, sarà la volta di Andy Luotto, il noto comico degli anni ’70/’80, che ha fatto della passione culinaria la sua nuova professione. Abbandonati i panni dell’attore comico, ha deciso, infatti, di dedicarsi a tempo pieno alla ristorazione. L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra il neo DS dell’istituto, professore Gioacchino Chimenti, e Paolo Antico, titolare della pasticceria La Preferita, oltre che all’impegno di docenti, tecnici, collaboratori ed alunni, sarà il primo di una lunga serie di incontri di formazione che la scuola pone in essere per arricchire l’offerta formativa dei propri discenti.“Sarà un importante momento di crescita professionale per i nostri studenti – afferma il DS –che lascerà in ciascuno di loro un valore aggiunto differente, quello che ognuno saprà cogliere, e al contempo farà da pungolo alla sana ambizione che i giovani devono avere per affrontare il mondo del lavoro. Credo fermamente che tutte le attività a latere a quelle didattiche abbiano una valenza di ampio respiro, ecco perché sono ben lieto di collaborare con Paolo Antico per questo primo evento dell’anno e continuerò a promuovere, insieme ai miei docenti ogni iniziativa volta all’arricchimento della crescita culturale dei nostri giovani.”

Grazia Gulino