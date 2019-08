Inserita in Politica il 20/08/2019 da Direttore A SAN VITO LO CAPO un weekend di sport, animazione e la musica di Radio DEEJAY Dopo aver percorso la Penisola da nord a sud il Villaggio Vacanze itinerante più celebre d’Italia giunge a SAN VITO LO CAPO, tappa conclusiva dell’edizione 2019. Il format di animazione sosterà SABATO 24 e DOMENICA 25 AGOSTO sulla spiaggia libera di Via Faro portando, anche quest’estate, 2 giornate di sport, musica e animazione ad ingresso totalmente libero e gratuito. Al calar del sole il divertimento non tramonta: ospite d’eccezione per la grande festa di chiusura dell’edizione 2019 nel pomeriggio di DOMENICA 25 AGOSTO sul palco del Village, a partire DALLE ORE 17.30, sarà SHORTY. Già protagonista di ‘La Dura Remix’ con Pitbull e autore della hit 2018 “Canta Canta”, di recente ha pubblicato la nuova hit “Madrugada”, singolo cantato da Mc Bin Laden, Gue Pequeno e A-Wing e si appresta a far ballare San Vito Lo Capo durante la tradizionale grande festa di fine Tour in occasione della quale, dopo il boom delle edizioni precedenti, sono attese oltre 3.000 persone.



Visto il successo delle edizioni precedenti che ha permesso di consolidare e ampliare l’offerta il Maxi - Village si estende, quest’anno, su una superficie di 1.500 mq sulla spiaggia triplicando, così, gli spazi consueti. Squadra che vince non si cambia: il Maxi-Village sosterà 2/3 giorni in ciascuna delle località scelte per l’edizione 2019 e, come un vero Holiday Club, proporrà, dall’alba al tramonto, un denso programma di attività rivolte a tutti. Ad aprire la giornata sessioni di aquagym e balli di gruppo. Si prosegue al pomeriggio con i tornei sportivi: accanto agli evergreen beach – volley e calciobalilla ci sarà anche la postazione di teqball, un nuovo sport a quattro che unisce calcio e ping pong. Torna, a grande richiesta, il percorso a ostacoli sulla sabbia “Fiat X Race”. Con una flotta di tavole composta da 10 modelli gonfiabili e la supervisione di istruttori qualificati immancabili saranno le lezioni e le gare di SUP, o Stand Up Paddle, la disciplina – ormai di punta negli stabilimenti balneari - che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola. E poi ancora, all’ombra degli stand, tante ore di animazione: giochi, quiz, degustazioni, omaggi, gadget, test drive e, a fine giornata, le premiazioni sul Palco. A rinfrescare i vacanzieri sotto l’ombrellone, un’ondata di gelati Mini McFlurry in omaggio - Oreo, Snickers, Baci Perugina e Smarties, questi i gusti protagonisti dell’estate 2019 – distribuiti dal suggestivo truck targato McFlurry. Per gli ospiti del Village è prevista anche una originale shopper McFlurry in cotone. Ricola, official partner del tour, delizia invece i caldi pomeriggi estivi con un augurio di bontà, offrendo le sue tisane fresche e le sue inimitabili caramelle alle 13 erbe.



Il format VERTICAL SUMMER TOUR, il roadshow che attraversa lo Stivale con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi, nasce nel 2011 sull’onda del successo del fratello maggiore, Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento. Ad oggi si contano un totale di 19 edizioni di VERTICAL TOUR - tra Summer e Winter edition - e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme.