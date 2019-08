Inserita in Politica il 05/08/2019 da Cinzia Testa Libertas, strepitoso ritorno: firma Paride Giusti Poco più di due anni fa si erano ripromessi di ritornare assieme per un matrimonio che nella stagione 2016/2017 fece “esplodere” il pubblico alcamese. La Libertas, per lui, aveva rappresentato una seconda famiglia e non poteva più rimanere lontano. Paride Giusti, uno dei cestisti più estrosi ed esplosivi della pallacanestro siciliana, torna ad Alcamo dove era stato protagonista di quella squadra che vinse la serie D e che scrisse record di livello nazionale.

Nato a Caltanissetta, classe 1987, guardia di 188 cm, elevazione da paura, percentuali al tiro da capogiro, Giusti non ha certamente bisogno di presentazioni. Nel giro delle nazionali giovanili, nel suo ultimo campionato di serie C (2015/2016), con il Canicattì di Beto Manzo, è stato il migliore realizzatore italiano di tutto il torneo. Nella stessa categoria, con esperienze anche a Gela e Racalmuto, ha firmato una media a partita complessiva di quasi 17 punti a partita.

L’esperto cestista nisseno aveva lasciato la Libertas, dopo la promozione in serie C, soltanto per avvicinarsi verso casa. Così ha preferito giocare in D con Olympia Canicattì e Grottacalda Piazza Armerina. Adesso il ritorno ad Alcamo per ritrovare quel pubblico che lo aveva osannato per un’intera stagione.

“Non potevamo ancora rimanere lontani – ha detto il ds Mario Ferrara – e al termine del trionfale campionato di serie D si era capito che con Paride si trattava soltanto di un arrivederci. Così è stato ed ora Giusti è tornato ad Alcamo grazie ad un’intesa raggiunta con estrema disponibilità – ha concluso Ferrara – sia da parte del giocatore che della nostra società”.