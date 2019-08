Inserita in Sport il 01/08/2019 da Cinzia Testa Diramato il girone granata del Campionato Under 18 “Giancarlo Primo” La Pallacanestro Trapani comunica di aver iscritto anche per la stagione 2019/2020 la propria formazione Under 18 al Campionato Nazionale Eccellenza “Giancarlo Primo”. Dopo l’ottimo percorso della squadra giovanile granata, anche quest’anno la società del presidente Pietro Basciano ha deciso di investire nuovamente sulla partecipazione a tale importante campionato. Durante la scorsa stagione, i giovani della Pallacanestro Trapani hanno raggiunto il prestigioso traguardo di classificarsi tra le prime dodici formazioni d’ Italia, arrivando alla penultima fase, quella prima delle Finali Nazionali di categoria. Anche quest’anno gli Under 18 della Pallacanestro Trapani sono stati inseriti nel girone con le formazioni del centro Italia. Nel girone D oltre ai granata figurano: Stella Azzurra Roma, Sam Basket Roma, Perugia Basket, Pontevecchio Perugia, Pistoia Basket, San Paolo Ostiense, Eurobasket Roma, Don Bosco Livorno, Virtus Valmontone, Basket Latina, Uisp XVIII Roma, Willie Rieti e HSC Roma. L’inizio del campionato è fissato per il 30 settembre 2019, mentre l’ultima giornata si giocherà il 4 maggio 2020. Le gare verranno disputate quasi tutte di lunedì, con calendario ancora da definire. Sono previsti i seguenti turni di riposo: 23 e 30 dicembre 2019, 17 febbraio 2020, 6 e 13 aprile 2020. Il numero delle società ammesse alla seconda fase e alla Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 18 Eccellenza “Giancarlo Primo” sarà comunicato entro il 20 novembre 2019.