Inserita in Politica il 30/07/2019 da Cinzia Testa

Caso Gozi: è talmente assurdo che non può essere vero

Circola tra le chat una notizia che se dovesse essere confermata avrebbe dell´inquietante: sembrerebbe che l´Onorevole Sandro Gozi, già Sottosegretario alla Presidenza italiana, sia stato candidato alle ultime Europee in Francia e, successivamente alla sua elezione in un collegio blindato, sia stato nominato Sottosegretario alla Presidenza francese. Se tutto ciò dovesse risultare vero, noi della redazione, anche rete di diverse associazioni, chiediamo che il Presidente della Repubblica gli revochi immediatamente la cittadinanza italiana per alto tradimento allo Stato italiano; perché non sarebbe concepibile che una persona che ha avuto le chiavi dei segreti del nostro stato venga assunta da un altro stato per svolgere analogo incarico.





Tutto ciò sarebbe un chiaro segno della totale mancanza di senso di appartenenza alla nostra nazione, e non è certamente da reputarsi motivazione o scusante il fatto che la Francia faccia parte dell´Unione Europea, Unione Europea che non è uno stato, ma un´unione fra Stati.





Gli stati, come noto, sono in concorrenza fra di loro per la crescita economica, culturale, morale e spirituale della propria collettività, per cui andare a lavorare in nome e per conto di altri Stati essendo a conoscenza dei segreti italiani, metterebbe in serie difficoltà tutto il sistema sociale del nostro paese. Qualora la notizia dovesse dimostrarsi vera, chiediamo un immediato decreto del Presidente della Repubblica che revochi la concessione per alto tradimento allo stato italiano. Non è concepibile che ci siano persone di così basso tenore culturale morale e sociale destinate a ricoprire incarichi così alti.





Questa notizia che ha dell´incredibile, motivo per cui ci armiamo di condizionale, deve essere un monito anche per la società, cosiddetta civile, perché è impossibile che si eleggano persone di così basso valore. Ci si augura che quello che circola tra le chat non sia un fatto reale, ma soltanto una delle tante fake news che pullulano nel web.





Se invece, al contrario, l´assurdità si dimostrasse reale, sarebbe veramente un fatto gravissimo che dovrebbe comportare l´immediata radiazione anche da parte dell´intero Partito Democratico, che altrimenti diverrebbe un partito cooperante ufficialmente con altri Stati stranieri a danno del nostro paese.





Questa situazione, ai limiti dell´assurdo, giustificherebbe il fatto che buona parte delle società italiane siano state colonizzate dai colossi francesi, non ultima quella facente parte delle telecomunicazioni per mezzo del nuovo gestore Iliad, oppure Vivendi che ha tentato di colonizzare Mediaset e quindi di impadronirsi della nostra informazione.