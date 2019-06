Inserita in Politica il 17/06/2019 da Direttore Guidato dalla Dott.ssa Lidia Candoni e dal Dott. Filippo Tha si è concluso il progetto di inclusione sociale anas Torino Si è recentemente concluso il Progetto di Inclusione Sociale e Contrasto alle Forme di Dipendenza ANAS che ha coinvolto alcuni alunni della Scuola Secondaria di I grado "Don Milani" di Rivalta in provincia di Torino.



Il percorso, guidato dalla Dott.ssa Lidia Candoni e dal Dott. Filippo Tha, ha attraversato i mesi di Marzo, Aprile e Maggio ed ha previsto una decina di incontri nei quali sono state affrontate con particolare riguardo le tematiche legate alle "nuove dipendenze", ovvero quelle strettamente legate all´utilizzo delle nuove tecnologie della Rete e di connessione globale (dipendenza da internet e da videogame online, iperconnessione, challenge, ludopatie), argomenti di grande attualità ed interesse per gli adolescenti di oggi, i cosiddetti "nativi digitali".



L´esperienza si è conclusa con la realizzazione di 2 spot video attraverso i quali i ragazzi della "Don Milani" puntano a sensibilizzare i propri coetanei ad un uso più consapevole ed adeguato (sia quantitativamente che qualitativamente) dell´ormai imprescindibile strumento Web.