Inserita in Cronaca il 06/06/2019 da Direttore Lunedì 10 giugno 2019 prenderà il via il nuovo servizio turistico dell’agenzia di viaggi e tour operator ´Manita Sicily´. Si chiamerà FLAMINGO WAY e farà vivere ai turisti che scelgono Trapani ed il suo comprensorio, la magia della Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco, con 4 tour giornalieri, brevi ma intensi a bordo dei nostri minivan!

Il primo tour sarà alle 5.30 del mattino per godere le prime luci dell’alba, il secondo alle ore 10.00 per chi si sveglia comodamente, il terzo alle 15.00 per chi ama la tranquillità delle prime ore del pomeriggio ed infine il quarto tour per provare l’ebrezza dei colori dei nostri tramonti, dedicato ai romantici.

“Forti dei riconoscimenti che pervengono ogni anno, come i certificati di eccellenza di TripAdvisor, dovuti al sistema di trasporto condiviso EXPRESS SHUTTLE SHARING che abbiamo ideato ed attuato tre anni fa, molto apprezzato dagli utenti che ci hanno recensito sul web, andiamo in contro tendenza con l’attuale periodo che viviamo, scommettendo ancora una volta sulle potenzialità del nostro territorio.

Flamingo Way, sarà lo strumento migliore per visitare le Saline di Trapani e Paceco, con un tour breve, intenso, dal prezzo popolare, ma che ci consente di avviare un esperimento di fruizione controllata del luogo, e non selvaggia come avviene fino ad oggi.

Abbiamo scelto di dare risalto a questo ambiente, perché principalmente siamo amanti della natura, amiamo questo piccolo paradiso, e ci teniamo a salvaguardarlo. Il nostro obbiettivo è quello di svolgere dei tour intelligenti, informando preventivamente tutti i nostri ospiti, sulla tutela e rispetto dell´ambiente. Pertanto, vogliamo favorire una fruizione controllata e noi tutti ci impegneremo a rispettarla, grazie alla presenza costante dei nostri driver qualificati.”

Trapani 05/06/2019

* * *

FLAMINGO WAY TI ACCOMPAGNA ALLA SCOPERTA DELLE SALINE DI TRAPANI E PACECO Tour alba: per i veri appassionati di birdwatching, questo tour permette di ammirare, in totale tranquillità alle prime luci dell’alba, il risveglio della natura. Tour mattino: Per chi si sveglia tardi, ma non vuole perdersi nulla! Tour pomeriggio: Per chi ama la tranquillità delle prime ore del pomeriggio. Tour tramonto: Per i più romantici e per gli appassionati della fotografia, il tour al Tramonto regala emozioni uniche ed indimenticabili. ORARI, DURATA E PREZZI DELLA VISITA GUIDATA ALLE SALINE Difficoltà: Bassa Orario di partenza: 05.30 / 10:00 / 15.00 / 18.00 Durata: 2 ore circa Prezzo a persona: 17,00 € Adulto - 13,00 € bambini/ragazzi fino a 13 anni Cosa indossare: si consiglia scarpe da trekking, abbigliamento comodo. Nel costo del biglietto è incluso: Pick-up e Drop-off dall’hotel; Ingresso del Museo del Sale + Percorso Salinaro (valevole solamente per i tour delle ore 10:00/15:00/18.00); Autista qualificato; Carburante e Iva. FLAMINGO WAY – SALT & WINDMILL TOUR www.toursalinetrapani.com https://it-it.facebook.com/flamingoway/ https://www.instagram.com/flamingowaytou