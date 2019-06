Inserita in Economia il 04/06/2019 da Direttore CHIUSURA TONNARA DI FAVIGNANA ORLANDO: “BISOGNA TROVARE UNA SOLUZIONE PER EVITARE UN GRAVE DANNO ECONOMICO E LA PERDITA DI POSTI DI LAVORO”

L’AnciSicilia esprime la propria preoccupazione per la chiusura della Tonnara di Favignana, una scelta grave che penalizza quella parte importante di economia siciliana basata sulle ricchezze del mare”. Questo il commento di Leoluca Orlando, presidente dell’AnciSicilia, che aggiunge: “Ci auguriamo che attraverso un nuovo confronto tra il Ministero delle Politiche agricole e la Regione Siciliana, si possano rivedere le decisioni assunte al fine di evitare un gravissimo danno economico all’economia del territorio e la crisi di un’azienda che rappresenta una delle maggiori eccellenze dell’agroalimentare siciliano e che garantisce il lavoro di quanti operano nell’impianto e nell’indotto”.