Inserita in Cronaca il 03/06/2019 da Direttore AL COMUNE DI ERICE IL PREMIO ´RENATO NICOLINI´ PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE Il Comune di Erice ha ricevuto nel corso della cerimonia che si è svolta presso l’Hotel Perla del Golfo di Terrasini, il Premio “Renato Nicolini”, assegnato al comune della vetta per “Essersi distinto nell’organizzazione di manifestazione legate al Natale sempre in modo estremamente elegante aggiungendo al fiabesco scenario naturali allestimenti e spettacoli di grande qualità”.

Un importante riconoscimento regionale che il comitato del Premio e l’Anci hanno assegnato ai Comuni di Erice e di Marineo per avere saputo promuovere il loro territorio attraverso delle manifestazioni che hanno la capacità di richiamare un turismo sempre più interessato.

In particolare la giuria, come si legge nelle motivazioni, ha premiato la città ericina perché attraverso le iniziative organizzate durante il periodo natalizio “è riuscita a trasformare le sue incantevoli viuzze avvolte tra le nuvole in un paesaggio fiabesco, invogliando il turista a vivere un’esperienza unica con le eleganti casette in legno ricche di mille squisitezze, la musica natalizia diffusa per tutto il paesino, le raffinate luminarie, e gli zampognari che giungono ad Erice da ogni dove”.

Il premio è stato ritirato dal vice sindaco Gian Rosario Simonte e dall’assessore Gianni Mauro.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo premio, ormai da alcuni anni, attraverso la manifestazione “Erice è Natale” che organizziamo in collaborazione con la Fondazione Erice Arte, la nostra città per un mese all’anno è in grado di offrire ai turisti un´atmosfera incantata, un Natale di luci, profumi, e colori che solo il nostro Borgo può regalare. Questo importante riconoscimento ci ripaga degli sforzi fatti in questi anni e ci fornisce lo stimolo per migliorarci sempre di più» - queste le parole del vice sindaco di Erice, Gian Rosario Simonte.

Erice, 3 giugno 2019