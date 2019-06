Inserita in Tempo libero il 03/06/2019 da Direttore Il cantautore Povia alla Fiera del Mediterraneo - Martedì 4 giugno POVIA SUL PALCO DELLA FIERA DEL MEDITERRANEO MARTEDI’ 4 GIUGNO

Martedì 4 giugno alle ore 20:30 sul palco di Rta, all’interno della Fiera, all’esterno del padiglione 20, si esibirà il cantautore Povia, noto al grande pubblico per brani che hanno scalato le classifiche e vinto dischi di platino come “I bambini fanno ooh...", “Vorrei avere il becco” che vince il Festival di Sanremo nell’anno 2006, “Luca era gay”, “Siamo italiani” e tanti altri. Uno spettacolo aperto a tutti e gratuito, offerto da Medifiere. L’esibizione sarà anticipata da un’intervista live al cantante a cura di Sasà Taibi di Rta ed entrambe saranno trasmesse in diretta sulle frequenze e i canali televisivi di Rta.