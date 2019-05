Inserita in Politica il 28/05/2019 da Direttore Europee. Fava ´Elezione Bartolo è risposta di dignità a Salvini. Raccogliere e rilanciare sfida per valori´ "L´elezione di Pietro Bartolo in Sicilia e in altri collegi è una risposta di dignità a Salvini e alle destre che hanno trasformato questa campagna elettorale in un referendum contro migranti, diritti ed Europa. E´ un risultato che parla di una parte di Sicilia ed Italia e di un voto democratico di quanti non vogliono abdicare ai propri valori. Adesso la sfida va raccolta e rilanciata."

Lo ha dichiarato Claudio Fava, Presidente della Commissione Regionale Antimafia.