Inserita in Politica il 27/05/2019 da Direttore Amministrative Zola Predosa. 2804 voti in 18 sezioni su 20 per Mario Vanelli sindaco, non bastano per cambiare il volto a questa città Un risultato seppure parziale che decreta la vittoria del PD e che comunque manifesta l’impazienza dei cittadini di cambiare modalità di governo a Zola, e il nuovo Sindaco dovrà tenerne conto.



Zola Predosa 27 maggio. Una sconfitta che per Vanelli è stata comunque una grande vittoria perché ha consolidato e avvicinato alle sue idee una bella fetta di popolazione zolese, più di un migliaio di persone hanno deciso di dare la loro preferenza a Vanelli, candidato Sindaco della lista civica Insieme per Zola del centro destra.

“Anche se non sarò Sindaco, - dichiara Mario Vanelli - avrò comunque un ruolo che mi permetterà di portare avanti le istanze di tutte le persone che mi hanno votato. Sarà una grande responsabilità che sentirò forte e che mi darà la carica di lottare per loro.

Questi numeri sono un segnale evidente che c’è bisogno di riciclo in questa città. Rappresento quella parte di Zola che vuole aprire le finestre e far entrare aria nuova, nuove proposte, idee e soluzioni. Le stesse che metterò sul tavolo comunque, con il nuovo Sindaco, che reputo una persona intelligente e che spero tenga conto di questo risultato elettorale. Saremo finalmente un’opposizione, quella che non c’è mai stata a Zola, con i 5 Stelle sono fiducioso che riusciremo a tutelare gli interessi di tutta la comunità.

Faccio i miei migliori auguri al nuovo arrivato e infine, è doveroso ringraziare tutte le persone che mi hanno votato e mi hanno supportato in questa campagna.

Ho solo un rimpianto rispetto a questa avventura: siamo partiti insieme come coalizione, perché ci credevo! Ho fatto tutto quello che era in mio potere per accogliere questo gruppo. Non ci sono riuscito lo ammetto! Dai dati, nonostante siano parziali, emerge chiaro come nella mia stessa coalizione ci siano state delle defezioni. Peccato era l’occasione giusta per poter essere leader di una città che ha delle grandi potenzialità di crescita. Siamo pronti per ricominciare. Nella vita non si perde mai: o si vince o si impara! ”