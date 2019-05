Inserita in Sport il 23/05/2019 da Direttore Juventus. Sundas insiste: ´Agnelli, l´idea Guardiola potrebbe costarti cara. Riprendi Allegri´ Arricchire la rosa con calciatori di alto profilo, come ogni cosa, ha dei pro e dei contro. Le personalità di spessore, quelle che solitamente vengono definite "prime donne" richiedono una gestione particolare, molto precisa, non invasiva e diplomatica. A questo profilo corrisponde Cristiano Ronaldo, top player della Juventus che anche in casa Real Madrid aveva un peso molto grande nonostante tra i blancos i profili di spessore erano tantissimi.

Non c´è da dimenticare, infatti, che proprio con Cristiano Ronaldo tra le fila del Real Madrid hanno trovato filo da torcere allenatori come Rafa Benitez e Josè Mourinho, con i quali il centravanti portoghese non è mai andato d´accordo per motivi tattici e non solo. Un problema che potrebbe incontrare la Juve con l´arrivo di Pep Guardiola tra le fila dei bianconeri. Questo è il pensiero del procuratore Alessio Sundas.

"Secondo me Agnelli dovrebbe ripensarci e incontrare Allegri cercando di recuperare il rapporto con lui -commenta l´agente sportivo fiorentino- Io credo che come avvenne per Mourinho e Benitez, Ronaldo potrebbe non andare d´accordo con Guardiola perchè sono due personalità molto forti che potrebbero scontrasi. Questo potrebbe portare ad un divorzio tra il calciatore e la società. Probabilmente non sarebbe neanche l´unico. Ne parlerò con Mendes per capire cosa ne pensano".