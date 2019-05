Inserita in Cronaca il 12/05/2019 da Direttore Ribera - Per la festa della mamma ripulita La Piazzetta dedicata alla Madonna Nuovo flash mob di WWF e Nica a Ribera Per la festa della mamma ripulita La Piazzetta dedicata alla Madonna



Domenica scorsa erano intervenuti a Flash sulla piazzetta bianca. Ebbene, grazie a quella provocazione il Comune di Ribera si è subito premurato di ripulire molte piazze del paese. È un successo dell´azione di sensibilizzazione, che evidentemente ha colpito anche gli amministratori comunali. Ed è così che per la festa della mamma i volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea e della Cooperativa Sociale Nica Onlus hanno voluto dedicarsi ad un luogo simbolo per tutte le mamme: la Piazzetta ad angolo fra le vie Musso e Brunelleschi, che qualche anno fa ha accolto una statuetta della Madonna, mamma di tutte le mamme. Con un´azione lampo è stato fatto tutto, anche la posa di alcuni vasi di fiori. I cittadini rispondono bene. È grande il consenso che queste iniziative ricevono. Il bene vincerà sul male e il futuro vedrà una Ribera limpida e consapevole del bello che intrinsecamente possiede.