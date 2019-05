Inserita in Cronaca il 08/05/2019 da Direttore Il premier italiano fa visita ad Agromonte a TUTTOFOOD Giuseppe Conte incontra la famiglia Arestia in occasione della fiera dedicata all’agroalimentare



Chiaramonte Gulfi 8 maggio 2019 – Quella di ieri è stata una giornata importante per Agromonte che nel pomeriggio, in occasione della fiera agroalimentare TUTTOFOOD in corso a Milano, ha avuto l’onore di ospitare presso il proprio stand il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Accolto da un bagno di folla, il premier ha fatto un giro nel padiglione 7 accompagnato dall´amministratore delegato di FieraMilano Spa Fabrizio Curci, dal prefetto Renato Saccone e dal vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo. Ha gustato le eccellenze delle aziende agroalimentari italiane presenti in fiera e conosciuto alcuni produttori.

Durante il giro ha fatto visita allo stand dell’azienda ragusana, accolto con entusiasmo dalla famiglia Arestia, a capo di Agromonte dal 2000. Il premier ha ricevuto in omaggio una scatola contenete i prodotti dell’azienda sicula e, congratulandosi, ha azzardato una simpatica battuta “Questa la voglio assolutamente nel mio appartamento.” Un siparietto goliardico che ha lasciato intendere quanto fosse gradito il pensiero. Una volta presentato ai componenti della famiglia Arestia, - il padre Carmelo, la madre Ida, le due figlie Giusy e Miriam e il figlio Giorgio- tutti dipendenti in azienda, ha scattato alcune foto di rito in loro compagnia. Infine, Giuseppe Conte, si è congedato alla folla presente con entusiasmo, esclamando a voce alta “Evviva la Sicilia!”.

La presenza del premier in fiera è stata essenziale per sottolineare l’importanza delle aziende agroalimentari italiane che divulgano nel mondo l’eccellenza del Made in Italy: un bene prezioso da tutelare dalla contraffazione e far crescere. Come fa Agromonte sin dalla sua nascita, che seleziona da sempre materie prime di alta qualità, 100% italiane, lavorandole e trasformandole nei propri stabilimenti a Chiaramonte Gulfi, precetto imprescindibile per la realizzazione dei propri prodotti.

Nella foto a partire da destra – il padre Carmelo Arestia, la figlia Miriam Arestia, il figlio Giorgio Arestia, Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la mamma Ida e la figlia Giusy Arestia.