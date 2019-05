Inserita in Politica il 08/05/2019 da Direttore Europee, Milazzo (FI) alla famiglia Genovese: ´La vostra presenza è una risorsa, auspico il vostro sostegno al partito´ Palermo, 08/05/2019: “Auspico che anche in questa campagna elettorale, Forza Italia possa avere al proprio fianco, con il loro sostegno, la famiglia Genovese, da sempre espressione di un elettorato moderato, che può identificarsi solo con il grande partito di Forza Italia”. A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Giuseppe Milazzo.

“Ritengo – conclude il Capogruppo – che la presenza nel panorama politico siciliano della famiglia Genovese sia una grande risorsa politica e istituzionale per il territorio, avendo sempre dimostrato di saper lavorare bene, come dimostra il grande consenso che ricevono nelle varie competizioni elettorali. A loro va la mia stima incondizionata”.