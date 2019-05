Inserita in Sport il 06/05/2019 da Direttore Trapani calcio dichiarazione sindaco Nel rispetto delle competenze regolate dai ns ordinamenti giuridici nessuna ingerenza può e deve pregiudizialmente (!) essere esercitata da questa AC sulla neo compagine societaria del tp calcio e sulle presunte scelte organizzative paventate. Se da un lato attendiamo ancora l ufficialità del pronunciamento della Lega pro sui passaggi societari, diversamente però, tanto al fine di tutelare l immagine della città ed i valori dello sport trapanese e non solo , le indiscrezioni allarmanti raccolte ci hanno portato ad attivare preventivamente i necessari passaggi , tanto e per supplenza in sede sportiva che per diversa competenza nelle sedi istituzionali . Invito i tifosi del Tp Calcio e quanti sportivi seguono con apprensione le sorti della squadra del cuore a mantenere coerentemente fede nei principi sportivi del generale rispetto delle regole democratiche oltre che sportive . Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani