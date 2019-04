Inserita in Sport il 23/04/2019 da Direttore Play Off per la Pallamano femminile la Leali Marsala che tenta la promozione in A1 DOMANI CONFERENZA STAMPA AL PALAZZO MUNICIPALE La squadra di Pallamano femminile di A2, Leali Marsala, a suon di vittorie, ha conquistato il diritto a partecipare alla fase finale dei play off nazionali in quel di Cassano Magnago che si svolgeranno dal 27 aprile al 1° maggio prossimi. Si tratta di un appuntamento sportivo di primo livello per le atlete marsalesi che tentano il salto in A1, avendo vinto la fase meridionale del Campionato di A2. Per parlare della Società e dei nuovi possibili prestigiosi traguardi che si intendono raggiungere attraverso i paly off, i dirigenti della Pallamano femminile, il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore allo Sport, Andrea Baiata, terranno domani una conferenza stampa presso la Sala giunta del Palazzo Municipale, con inizio alle ore 11,00.