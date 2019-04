Inserita in Cronaca il 16/04/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Emergenza rifiuti: chiusi tutti gli impianti per il conferimento dell’organico Il sindaco: “Con gli altri colleghi siamo pronti a mobilitarci se la Regione non ci indica soluzioni immediate. Anche l’impianto di Ramacca è chiuso. La frazione umida non sarà raccolta”

Il sindaco Nicola Rizzo informa che nei prossimi giorni non saranno raccolti i rifiuti organici.



«Nonostante ci avessero parlato di un disagio di qualche giorno, la piattaforma di conferimento dell’organico di Ramacca ci ha invece comunicato, dall´oggi al domani, che il sito rimarrà chiuso almeno per altri dieci giorni. La raccolta della frazione umida è dunque al momento sospesa -afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Se avremo notizie della riapertura dell’impianto lo comunicheremo immediatamente ma purtroppo il conferimento è al momento ferma. Ci troviamo dinanzi una vera e propria emergenza e con gli altri sindaci delle città della Srr Trapani nord, tutte impossibilitate a conferire l’organico, stiamo chiedendo, ripetutamente, con insistenza e con forza, un indirizzo chiaro della Regione che deve decidere per un intervento risolutore urgentissimo»





«Al momento non sappiamo dove i portare i rifiuti organici poiché nessuna piattaforma è aperta. Brancoliamo nel buio in balia di siti che aprono e chiudono senza darci certezze. Una continua emergenza, un servizio non garantito e la cittadinanza giustamente spaesata -prosegue il sindaco Nicola Rizzo- e che ringraziamo per la collaborazione ed invitiamo a proseguire ad effettuare in maniera corretta la differenziata per non far sorgere anche problemi legati alla raccolta dell’indifferenziata. Vorremmo che la cittadinanza, con la quale ci scusiamo ancora per i disagi, comprendesse che i problemi non dipendono dalla nostra volontà che è invece quella di trovare soluzioni definitive. Con gli altri colleghi sindaci che si trovano nella medesima nostra situazione stiamo intervenendo per ottenere risposte e misure concrete e -conclude il sindaco Nicola Rizzo siamo disposti anche a mobilitarci unitariamente».