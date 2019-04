Inserita in Cronaca il 11/04/2019 da Direttore Marsala - via sibilla. chiusura fino a mercoledì prossimo Resterà chiusa fino al prossimo 17 Aprile la via Sibilla, nel centro urbano di Marsala. Lo dispone un provvedimento della Polizia Municipale, tenuto conto che la sede stradale è oggetto sia di ripristino del manto bituminoso (a seguito dei lavori di sostituzione di rete idrica) che di sistemazione dei marciapiedi. Entrambi gli interventi sono tuttora in corso.