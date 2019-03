Inserita in Tempo libero il 30/03/2019 da Direttore Mauro Schiavone trio il 31 marzo per la rassegna Jazz vanguard al Tatum Art a Palermo JAZZ VANGUARD AL TATUM ART Il 31 marzo nuovo appuntamento con la rassegna di jazz internazionale con il Mauro Schiavone trio nel locale nel centro storico di Palermo creato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo



Un pianista fenomeno del jazz. Questo è Mauro Schiavone.

L’artista - con Pietro Ciancaglini al contrabbasso, e Adam Pache, alla batteria - sarà domenica 31 marzo al Tatum art di Palermo – con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 – a “Jazz vanguard”, la rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Il sound è caratterizzato da un feeling intenso e da una sintesi del linguaggio che non vuole porsi ostacoli espressivi, ma che allo stesso tempo affonda le radici nella grande tradizione del piano trio.

La rassegna continuerà nelle settimane a seguire. L’1 aprile ci saranno Erik Friedlander e Uri Caine, il 7 aprile The italian trio, il 28 aprile Dominique Eade, il 5 maggio Pietro Tonolo switch quartet, il 12 maggio Alessandro Presti quintet.

Partecipare ai singoli spettacoli costa 10 euro per il set delle 19,30 e 15 euro per quello delle 21,30.

Per prenotare basta telefonare al 3494419873.

La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38.