Trapani - Replica a sindacati questione aeroporto

28/03/2019 - Replica a sindacati questione aeroporto Ho letto le dichiarazioni dei referenti sindacali in merito alla questione aeroporto, riportate da una testata on line. Rispetto il ruolo e la loro funzione. Questa volta però non capisco cosa vogliono dire … anzi non dicono proprio nulla! Dove sono stati? E' da anni e sopratutto dagli ultimi 6/8 mesi che si corteggia e poi si spinge il Golia palermitano a buoni consigli verso la creazione del polo aeroportuale Sicilia occidentale. Decine i viaggi a palazzo delle Aquile e all'aeroporto di Palermo per favorire l'intesa Airgest - Gesap … ma Golia ogni volta alza l'asticella del NO. Adesso basta, io difendo gli interessi del territorio e non solo di Trapani. Se il sindacato vuol perdere ancora tempo lo faccia … sappiano però che gli operatori della trasversale filiera turistico ricettiva e dei servizi, estesa all'agro alimentare, non campano di stipendio ne di convegni fatti per parlarsi addosso. Palermo sembra continuare in un azione da cannibalismo del territorio trapanese. Io non intendo permetterlo oltre modo e non ho paura, ne timore reverenziale, nel dire che mi frapporrò ad Orlando ed a quanti hanno intenzione di dargli man forte.

Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani